VP da Apple afirma que empresa quer transformar a saúde

Recentemente, a vice-presidente de saúde da Apple, Drª. Sumbul Desai, conversou com a MobiHealthNews sobre alguns dos recursos mais proeminentes do Apple Watch Series 4, como o eletrocardiograma (ECG) e a Deteção de Queda. Além disso, ela discutiu o relacionamento da Maçã com a Food and Drug Administration (FDA), que liberou o uso dessas funções nos Estados Unidos.

Quando questionada sobre o ECG, Desai contou que é de sua natureza médica se preocupar com a forma como isso afetará a comunidade de saúde. Enquanto os clientes estão usando cada vez mais o recurso, os médicos ainda tentam descobrir como lidar com os dados registrados pelo Apple Watch.

Com a popularidade do recurso, ela disse, ainda, que o número de feedbacks positivos tem sido “realmente incrível”, principalmente de usuários que descobriram que sofrem de fibrilação atrial através do app ECG. Como comentamos, essas mensagens de clientes da Maçã ajudaram a moldar e destacar a importância dos recursos de saúde no Apple Watch.

Desai também ressaltou a importância do app Saúde, que está ajudando cada vez mais os médicos a encontrarem informações precisas sobre condições médicas, uso de medicamentos e outros dados obtidos pelo Apple Watch.

Como médica, eu vejo pacientes no pronto-socorro e muitas vezes as perguntas que fazemos são: “Que tipo de medicamento você está tomando?”. Agora, ter uma área onde eu possa ver tudo isso é muito útil. Estamos apenas no início dessa jornada, mas ainda há muito potencial e estamos muito animados com o que podemos fazer.

Com relação à FDA, Desai explicou que a Maçã não recebe nenhum tratamento especial do órgão, e que para conseguir a liberação do ECG no Apple Watch, a instituição americana fez perguntas realmente difíceis sobre a implicação do recurso na sociedade.

A doutora, que entrou para a Apple em 2017, ecoou as palavras do CEO da Maçã, Tim Cook, e disse que a Apple está muito interessada na área da saúde e que continuará fazendo um ótimo trabalho nesse sentido nos próximos anos. Ela também concordou com ele ao dizer que o maior impacto da Apple na humanidade é na área saúde e que a companhia ainda está apenas no começo dessa transformação.

