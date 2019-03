Apple anuncia parceria com Girls Who Code para celebrar o Dia Internacional da Mulher

Acharam que a Apple se limitaria a um desafio especial no Apple Watch para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a ser comemorado no dia 8 próximo? Pois acharam errado. A empresa anunciou hoje várias iniciativas para marcar a data e fortalecer a representatividade e a inclusão de mulheres no mercado da tecnologia, no mundo da programação e muito mais.

A primeira iniciativa é uma parceria com a ONG Girls Who Code, que leva o ensino de linguagens de programação a jovens mulheres para potencializar sua presença no mundo tecnológico. A Apple utilizará seu currículo do programa Todos Podem Programar para ajudar mais de 90.000 jovens nos Estados Unidos, oferecendo suporte profissional e financeiro com foco na linguagem Swift.

A vice-presidente de iniciativas ambientais, políticas e sociais da Apple, Lisa Jackson, compartilhou algumas palavras sobre a parceria:

Nós, mulheres, ganhamos a oportunidade de termos nossas ideias moldando o futuro. Estamos animados em apoiar a Girls Who Code para que elas empoderem mulheres a serem as desenvolvedoras e inovadoras da tecnologia do futuro.

E não para por aí: ao longo do mês de março, várias lojas da Apple ao redor do mundo receberão sessões especiais “Made by Women” do programa Today at Apple. Nelas, mulheres de todos os campos — artistas, musicistas, fotógrafas, desenvolvedoras, cientistas e empresárias — oferecerão seus conhecimentos e experiências em sessões tratando de diversos temas.

Uma das sessões (na Apple Causeway Bay, em Hong Kong) será administrada por Hillary Yip (acima), jovem programadora e empresária que, aos 14 anos(!), já é CEO de uma empresa e criadora do app MinorMynas; ela falará sobre ideias para criar a próxima plataforma social e compartilhará suas experiências como uma pré-adolescente no mundo da tecnologia.

Tem mais: durante todo o mês, a App Store americana destacará, a cada dia, um app diferente criado ou liderado por uma ou mais mulheres. Às sextas-feiras, a aba “Hoje” da loja trará histórias notáveis de mulheres desenvolvedoras — começando com Lisy Kane, produtora de jogos e cofundadora da startup Girl Geek Academy. No dia 8 de março, jogos estrelando a heroína Capitã Marvel (cujo filme estreia no mesmo dia) serão destacados na loja.

O Apple Music, por sua vez, trará playlists especiais com mulheres notáveis do mundo da música, enquanto a rádio Beats 1 terá, no Dia Internacional da Mulher, uma programação de 24 horas totalmente comandada por mulheres e pensada para destacar mulheres inspiradoras. Temos ainda o desafio especial para Apple Watch, previamente mencionado.

Bacana, não é? 💃🏻

via AppleInsider