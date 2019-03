Apple fechará duas lojas no Texas por causa de… patentes!

A Apple não tem costume de fechar lojas: geralmente, elas são interditadas temporariamente para renovações ou mudam de local, mas encerramentos permanentes são bem raros. Recentemente, porém, foi confirmada a notícia de que a empresa fechará permanentemente duas lojas no estado americano do Texas — e por um (suposto) motivo deveras inesperado.

Como informou o 9to5Mac, a Apple anunciou, para abril próximo, o fechamento das lojas Apple Willow Bend (em Plano) e Apple Stonebriar (em Frisco). Não foi comunicado o motivo real do encerramento das localidades, mas o site tem uma suspeita muito convincente: as lojas, localizadas nos subúrbios ao norte de Dallas, são as únicas da Maçã no Distrito Leste do Texas — coincidentemente ou não, um dos locais nos EUA onde a empresa recebe mais processos relacionados a infrações de patentes.

Explico: o Distrito Leste dos Texas é uma das localidades do país com as leis mais estritas em relação às propriedades intelectuais. Como a legislação americana define que uma empresa pode receber processos em qualquer local onde possui “presença regular e estabelecida” (como uma loja), patent trolls costumam escolher a localidade para processar a Apple em busca de uma chance maior de receber uma decisão favorável.

Com o fechamento das duas lojas por lá, a Apple não mais terá uma “presença regular e estabelecida” no Distrito Leste do Texas e, com isso, as empresas terão de escolher outros locais para processar a Apple (onde ela terá mais chances de se proteger).

Isso não significa que os moradores da região ficarão sem lojas da Maçã: a Apple planeja abrir uma nova no shopping Dallas Galleria, a poucos quilômetros da divisão entre o Distrito Leste e o Norte do Texas. Vejam a esperteza de Cupertino ilustrada nesse mapa desenhado pelo MacRumors:

Em comunicado oficial, a Apple anunciou a abertura da Apple Dallas Galleria para abril, bem como o fechamento das lojas supracitadas; funcionários dos espaços em encerramento terão empregos oferecidos na nova loja ou em outras localidades. Conforme mais informações sobre a abertura forem surgindo, manteremos vocês atualizados.

Cidade do México

Enquanto isso, um pouquinho ao sul do Texas, a Apple se prepara para abrir sua segunda loja na Cidade do México.

Fotos publicadas pelo site Xataka México mostram a construção do espaço em frente ao Antara Fashion Hall, um shopping de luxo próximo ao centro da cidade; anteriormente; comentava-se a possibilidade da loja ser erguida dentro do shopping, mas a Apple parece ter escolhido esse espaço mais visível para fixar endereço.

Não há mais informações sobre a loja ou sua possível data de abertura, mas as fotos indicam uma estrutura similar à que vimos na Apple Broadway Plaza, em Walnut Creek (EUA) — ou seja, um teto plano, que se estende em relação às paredes de vidro, com um interior arejado e cantos curvos.

A loja deve ter todos os elementos introduzidos recentemente pela Maçã, como o telão do Today at Apple e o novo mobiliário interno com plantas e itens em madeira clara. Certamente, teremos mais notícias sobre ela em breve.

Bondi Junction

Por fim, a Apple anunciou o fechamento temporário da Apple Bondi, em Bondi Junction (subúrbio de Sydney, Austrália). A loja será interditada a partir do dia 24 próximo para reformas, ainda sem data de reabertura.

Não se sabe se as obras envolverão mudanças mais profundas na estrutura e visual da loja, mas espera-se que elas tragam à Apple Bondi todas as novidades introduzidas pela Maçã para as suas experiências de varejo recentemente. Como a loja atualmente já conta com um espaço aberto e arquitetura arrojada, espera-se que as renovações sejam mais céleres e não tomem muito tempo – mas teremos de aguardar para ver.

via 9to5Mac: 1, 2