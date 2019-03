BeatsX ganha edição especial em parceria com a grife Sacai

A Beats, subsidiária da Apple, continua numa jornada para posicionar seus produtos não só como fones de ouvido, mas também como itens de moda e estilo de vida. A mais recente iniciativa nessa empreitada é uma parceria com a grife japonesa Sacai, que gerou a mais nova edição especial dos fones BeatsX.

Os fones trazem um desenho especial com contas coloridas, que podem ser removidas e trocadas para que o usuário personalize seus acessórios da forma que quiser — tudo em consonância com a filosofia da Sacai, uma grife que promete “misturar design de alto padrão com utilidade funcional”.

Só tem um problema: além de custarem mais que os BeatsX do proletariado (149€, segundo o WatchGeneration), os fones em parceria com a Sacai exigirão que os interessados comprem uma passagem para Paris, já que eles serão vendidos somente em uma loja temporária na Cidade Luz a partir de 4 de março.

Tirando o design especial e um estojo exclusivo, os fones são os mesmos BeatsX de sempre, com chip W1, até oito horas de bateria e tecnologia Fast Fuel de carregamento rápido. Eles serão vendidos em três cores: Silver Red, Absolute White e Intense Black.

E aí, quem vai?

via AppleInsider