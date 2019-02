Capture imagens de longa exposição sem precisar de tripé com o app Spectre

Existem milhares de aplicativos de fotografia na App Store. Sem dúvida, estamos falando de um dos segmentos mais recheados de boas opções da loja. Um deles é o aclamado Halide Camera e, quando seus criadores resolvem lançar mais um app, temos que prestar atenção.

O Spectre Camera tem um objetivo: lhe ajudar na tarefa de conseguir capturar imagens de longa exposição. Sabe aquela foto na qual uma multidão desaparece? Ou aquela na qual os faróis dos carros formam um rio de luz? Ou, quem sabe, aquela de cachoeira que parece uma pintura? Então, é isso!

A grande dificuldade em conseguir captar boas imagens assim está no fato de não conseguir manter a câmera estável. Além disso, é preciso fazer um bom ajuste de luz para conseguir tal efeito. O Spectre cuida justamente desses pontos, usando e abusando de inteligência artificial. Em vez de uma foto contínua, o app captura centenas de fotos ao longo de alguns segundos e junta tudo — é exatamente isso que permite você segurar o iPhone em vez de ser obrigado a utilizar um tripé ou algo do tipo para manter a estabilização perfeita.

Todas as fotos capturadas pelo Spectre são salvas como Live Photos. Assim, você pode ver o resultado final como uma foto estática ou visualizar todo o processo de exposição do início ao fim — podendo ajustá-la num intervalo de 3 a 9 segundos.

O vídeo abaixo nos dá uma ideia do que o app é capaz de fazer:

Essa belezura de app custa apenas R$7,90 na App Store e é compatível com iPhones 6 ou superiores rodando minimamente o iOS 11. Recursos como detecção de cena, contudo, requerem o iOS 12 — assim como a estabilização via inteligência artificial requer, no mínimo, um iPhone 8.

via MacRumors