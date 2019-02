Dois novos modelos de iPads são registrados na Índia

Dois novos iPads vem aí: um de 9,7″ (ou de 10,2″, a depender das pequenas mudanças no design e redução das bordas) e um novo mini, com melhorias pontuais a fim de torná-lo o modelo mais acessível da história do tablet. Isso é quase um consenso. Agora, mais um indicativo de que esse plano da Apple sairá do papel em breve surgiu na Índia, como informou o MySmartPrice.

Dois novos identificadores de iPads ( A2124 e A2133 ) apareceram no site do Bureau of Indian Standards (BIS) — e eles não são desconhecidos, já que também foram registrados pela Apple na Eurásia, como cobrimos no mês passado.

Não há, contudo, nenhuma outra informação que nos ajude a desvendar de que modelo exatamente estamos falando (se estamos diante de duas variantes do atual modelo de 9,7″, se seria um de 9,7″ e um de 7,9″, etc.). A única outra informação relevante desse novo registro é que esses modelos serão fabricados pela chinesa Hongfujin Precision Electronics.

Tudo indica que a Apple realizará um evento no dia 25 de março para apresentar dois novos serviços, um de notícias e outro de vídeo. Quem sabe, ela use o mesmo evento para falar sobre esses novos iPads — ou não, já que as novidades são bem pontuais e, por isso, eles podem ser lançados sem muito alarde no próprio site da empresa, sem a necessidade de um evento.