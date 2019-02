Dos 45 milhões de smartwatches vendidos em 2018, metade foram da Apple

As vendas de iPhones estão patinando há algum tempo, mas não podemos falar a mesma coisa do Apple Watch: ainda que tenha perdido mercado, o relógio inteligente da Apple vem conquistando cada vez mais adeptos ao redor do mundo, como mostrou uma nova pesquisa da Strategy Analytics.

Segundo a firma de análise, o mercado de smartwatches como um todo cresceu impressionantes 56% em 2018, totalizando 45 milhões de unidades vendidas. E a Apple fez a sua parte, já que o Watch ficou com 50% de market share — ainda que a Maçã tenha perdido mercado, já que em 2017 o dominava completamente com 60,4%.

Os números, porém, cresceram. E a queda no market share da Apple não significa de forma alguma que a empresa vendeu menos aparelhos — “apenas” que outras cresceram mais. Neil Mawston, diretor executivo da Strategy Analytics, afirmou que a Apple vendeu 9,2 milhões de smartwatches no quarto trimestre de 2018, um aumento de 18% se comparado aos 7,8 milhões de unidades comercializados no quarto trimestre de 2017. Aliás, o quarto trimestre foi de recorde, com 18 milhões de relógios inteligentes vendidos no mundo.

A perda de mercado da Apple, contudo, se deu pelo forte crescimento da Samsung (que fez o dever de casa e pulou para a segunda posição, ultrapassando a Garmin e a Fitbit no comparativo anual).

Steven Waltzer, analista da Strategy Analytics, afirmou que o Galaxy Watch se mostrou bastante popular na América do Norte e na Ásia, e a Samsung promete em 2019 com uma linha cheia de novidades, incluindo opções com monitoramento de pressão sanguínea.

A Fitbit, por sua vez, se mostrou bastante popular nos Estados Unidos, principalmente com o Versa. O fato é que, juntas, Apple, Samsung, Fitbit e Garmin foram responsáveis por 8 em cada 10 smartwatches vendidos no mundo.

Como podemos ver, após uma grande dinastia do Apple Watch, o mercado está se equilibrando. Resta agora saber se a Apple ainda continuará com a dianteira com o seu relógio ou se Samsung e companhia (as quais adotam um estratégia diferente e oferecem diversas opções de dispositivos) tomarão a maior fatia para si, como já acontece no mercado de smartphones.

Apple Watch Series 4 de Apple Preço à vista: a partir de R$ 3.599,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 333,25

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Materiais: alumínio ou aço inoxidável

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2018

via AppleInsider