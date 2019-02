Promoções do dia na App Store: Convertible, 100 Balls, h Solitaire e mais!

Aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores para esta quinta-feira!

O Convertible, desenvolvido pelo pessoal da Efecto Pty, é mais uma boa opção de conversor de unidades.

Além de contar com as tradicionais medidas que encontramos em qualquer outro conversor, o app vem também com unidades meio, digamos, diferentes, como a altura do Empire State, a massa de Saturno, a velocidade de Usain Bolt, etc. No mínimo curioso, né? 😛

A navegação é baseada em gestos (arrastar e tocar em itens de uma lista). Categorias de acesso rápido também estão presentes, partindo dos tradicionais sistemas métrico e imperial até as não tão comuns “prédios e estruturas” e “objetos do dia a dia”.

O app conta com os seguintes tipos de conversão:

Comprimento; Massa; Área; Moeda; Energia; Volume; Temperatura; Data; Tempo; Velocidade.

Que tal?

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$25 de desconto:

Apps para iOS

Jogo de ação/estratégia.

Você define os rumos.

App educacional.

Apps para macOS

Um clássico dos jogos de carta.

Exercite a sua digitação.

Aproveitem as ofertas e até amanhã — lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😀