Filme da semana: compre “O Touro Ferdinando”, dirigido por Carlos Saldanha, por R$9,90!

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90. Na última, infelizmente, ela não selecionou nenhum. Mas agora estamos de volta — com direito a um repeteco.

O título selecionado foi “O Touro Ferdinando”, dirigido pelo brasileiro Carlos Saldanha.

Confira o trailer dele:

Eis o que a Apple diz sobre o filme:

Depois de participar de duas franquias de sucesso (“A Era do Gelo” e “Rio”), o diretor brasileiro Carlos Saldanha volta aos cinemas na adaptação do clássico livro infantil de Munro Leaf. Em “O Touro Ferdinando”, o personagem principal é um touro imponente, mas com coração mole. Levado para uma fazenda onde deve aprender a lutar em touradas, Ferdinando decide armar um plano com a ajuda de amigos para poder voltar para casa. Nesta trama divertida, Saldanha equilibra bem a comédia para toda a família com personagens cativantes.