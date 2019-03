Mais um site aposta na chegada dos “AirPods 2” em 29 de março

Os “AirPods 2” são, hoje, o tema de mais discórdia entre analistas e as famosas “pessoas familiarizas com os planos da Apple”. Por que digo isso? Pois os rumores envolvendo a chegada da segunda geração dos fones sem fio da Maçã se desencontram como poucos.

Alguns apostam num lançamento neste primeiro semestre; outros acreditam que veremos agora “apenas” a chegada do estojo com recarga sem fio (junto do famigerado AirPower), com a segunda geração aparecendo apenas mais para o fim do ano.

Agora, o Applesfera (que não tem lá um histórico de erros/acertos para ser avaliado) afirmou que os “AirPods 2” serão lançados em 29 de março.

A data, caso você não tenha olhado ainda um calendário, cai numa sexta-feira; e rumores indicam que será realizado um evento especial da Apple no dia 25 (segunda-feira), no qual serão apresentados os novos serviços de assinatura de notícias e de streaming de vídeo.

Mas o Applesfera não “chutou” essa data, é claro: de acordo com eles, o lançamento acontecerá dia 29 pois eles tiveram acesso a uma captura de tela do “software de gerenciamento de estoques de produtos e logística” da Apple, o qual fala que os AirPods originais vão “morrer” no dia 28.

Vale notar que o site grego iphonehellas.gr também cravou o dia 29 como data oficial da chegada dos “AirPods 2”. Ou seja, no mar de disparos de rumores, ao menos dois veículos (sem um histórico de acertos, é bom deixar sempre claro) estão apostando na mesma data.

A possibilidade de vermos novos AirPods chegando agora em março existe, mas segundo @OnLeaks (que tem um ótimo histórico de acertos) e Ming-Chi Kuo (analista que mais acerta no mundo Apple), por exemplo, uma segunda geração dos fones sem fio ficarão para o segundo semestre ou até mesmo para 2020.

A verdade é que até mesmo as novidades que virão nesses “AirPods 2” ainda são nebulosas — rumores cobrem, por exemplo, a chegada de recursos como “E aí, Siri” (algo já “confirmado” pelo próprio iOS), uma nova cor preta e um novo revestimento menos escorregadio, cancelamento de ruído, etc.

Como sempre, só nos resta esperar.

AirPods de Apple Preço à vista: R$ 1.349,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 124,92

Característica: fones sem fio

Lançamento: dezembro de 2016

via 9to5Mac