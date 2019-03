Nova campanha da Apple foca-se em privacidade

Por ser uma empresa global, grande parte das campanhas da Apple é veiculada nos países onde a empresa atua. Algumas delas, porém — a depender do tema ou até mesmo da vontade da companhia — são regionais. E esse parece ser o caso da nova campanha “There’s more to iPhone”, a qual deu as caras no ano passado na Alemanha e, agora, chegou à França e ao Reino Unido.

Percebeu a tendência europeia? Por lá, questões envolvendo privacidade estão em voga (muito por conta do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, assunto que nasceu no continente e tem se espalhado pelo mundo). Como boa parte dessa nova campanha foca-se em privacidade…

Ao passear pela página vemos destaques como “A Apple nunca vende seus dados”, “A Apple recicla o seu smartphone, mesmo não sendo um iPhone”, “O Face ID não armazena uma imagem do seu rosto”, “O iOS 12 faz iPhones velhos ficarem mais rápidos”, “O iOS 12 permite a você limitar como publicidades lhe rastreiam” e muito mais.

Além da nova página, a Apple também divulgou três comerciais com temáticas comentadas nela, confira:

iPhone — Remote erase (Apagar remotamente)

Você pode apagar seu iPhone remotamente para proteger seus dados.

iPhone — Disassembly (Desmontagem)

A Apple desenvolveu um robô de desmonte de iPhones.

iPhone — Data protection (Proteção de dados)

A Apple nunca vende seus dados.

· • ·

Será que a campanha chegará a países de outros continentes?