Xpad é o carregador sem fio mais fino (e flexível!) que você já viu

Enquanto o AirPower não chega, outras fabricantes deitam e rolam. Na semana passada, a Hard Cider Labs pulou na frente da Apple com o primeiro carregador de múltiplos dispositivos sem posição definida; recentemente, por sua vez, a australiana PlusUs revelou sua própria visão de um carregador sem fio — bem mais simples e minimalista. Este é o Xpad:

No lugar das tecnologias apuradas para carregar múltiplos dispositivos, a PlusUs optou por construir o carregador sem fio mais fino do mundo (apenas 2,2mm), utilizando materiais ecologicamente corretos (madeira, cortiça ou couro) para deixá-lo não apenas com uma espessura mínima, como torná-lo também flexível por conta das bobinas miniaturizadas lá dentro.

O Xpad tem sua placa lógica separada do componente de carregamento, num pequeno disco que abriga também a porta USB-C para conexão do acessório a uma fonte de energia. O carregador tem um chip de segurança para definir a potência de carregamento do dispositivo nele posicionado; é possível transferir energia a 5W, 7,5W ou até 10W, e um revestimento interno de cortiça minimiza a transferência de calor para o seu smartphone.

O Xpad é, atualmente, um projeto no Indiegogo, e a PlusUs já capturou mais da metade da sua meta de US$20.000 para levar o carregador à fase de produção em massa — com 19 dias restantes para finalização da campanha.

Quem se interessar, pode contribuir com um mínimo de US$32 (mais taxas de entrega) para garantir a versão de cortiça; outros modelos são um pouquinho mais caros. A caixa traz um cabo USB-C para USB-A com o mesmo acabamento do carregador e um adaptador para conectar o Xpad diretamente a um laptop. As entregas, segundo a PlusUs, deverão ser iniciadas em junho próximo.

Curtiram?

via Android Authority