Vídeos: como usar os recursos Walkie-Talkie e fazer streaming do Apple Music e mais no Apple Watch

Que tal mais uma leva de vídeos da Apple com dicas e tutoriais de como utilizar alguns recursos? Nesta, temos um vídeo ensinado como criar um álbum compartilhado no Fotos, do iPhone/iPad, e quatro focados no Apple Watch. Vamos ao que interessa!

Como criar um álbum compartilhado no Fotos

Como criar um álbum de colaboração usando Álbuns Compartilhados.

Apple Watch Series 4 — Como usar o Walkie-Talkie

Com o Walkie-Talkie do Apple Watch, você pode dar um alô para seus amigos, diretamente do seu punho.

Apple Watch Series 4 — Como fazer streaming do Apple Music

No Apple Watch, você pode ouvir 50 milhões de músicas direto do seu punho.

Apple Watch Series 4 — Como ver seus círculos de Atividade

Com o app Atividade do Apple Watch, é fácil registrar como você se move durante o dia.

Apple Watch Series 4 — Como encontrar seu iPhone

Se você não sabe onde deixou seu iPhone, use o Apple Watch para fazer com que ele emita um som e seja encontrado.

· • ·

Para outras dicas do iOS, do macOS, do tvOS e do watchOS, acesse nossa seção de tutoriais.

