Facebook Messenger tem Modo Escuro escondido; saiba como habilitá-lo!

Já tem um certo tempo que vazaram informações sobre um possível Modo Escuro (Dark Mode) chegando ao Facebook Messenger, tanto no iOS quanto no Android. Bem, o Facebook ainda não abriu isso para todos, mas há uma forma bem simples de ter acesso à novidade.

Para conseguir ativar a função em seu smartphone, siga os seguintes passos:

Abra uma conversa com qualquer pessoa. Envie-a apenas esse emoji da Lua: 🌙 Aguarde um instante e a novidade será habilitada! Se o recurso não for habilitado imediatamente, tente dar um toque duplo no emoji enviado e/ou reinicie o aplicativo.

A partir daí, uma opção “Modo escuro” aparece nos ajustes do Messenger, acessível tocando no seu avatar, no canto superior esquerdo da tela.

Pelo que pude observar aqui, a interface escura está bem redondinha. Não deve demorar muito para o Facebook liberá-la oficialmente em algum update futuro do app.

dica do Jason, via Reddit