Comece a escutar uma música no Mac e mude para o iPhone com o app PlayOff

O Handoff é um recurso e tanto. Você pode, por exemplo, começar a escrever um documento no Pages do Mac e continuar, do local onde parou, no iPhone.

Não me pergunte o motivo, mas se você é assinante do Apple Music e começar a escutar algo no Mac, não pode simplesmente passar a escutar no iPhone. É claro que você pode simplesmente começar a reprodução novamente no seu smartphone, mas a experiência não é exatamente a mesma.

Se a Apple não faz, outros fazem. E o app PlayOff veio para preencher essa lacuna.

Ao instalar um app no seu Mac e no seu iPhone, ele usa o Bluetooth e a API MusicKit para compartilhar a reprodução entre os dois dispositivos. Então, ao começar a escutar algo no Mac, você pode passar para o iPhone — e vice-versa — sem nenhuma dificuldade.

Por não ser algo nativo, implementado pela Apple, há algumas limitações. Os aparelhos precisam, por exemplo, estar próximos por conta da conectividade Bluetooth.

Para o futuro, o desenvolvedor responsável pelo app adicionará suporte ao iPad, alternância automática de saída de áudio (ótimo para quem tem AirPods e fones de ouvido sem fio) e suporte mais amplo à função (para você conseguir continuar reproduzindo não apenas uma música, mas uma playlist inteira).

A versão do app para iOS custa R$7,90, enquanto o app para macOS é gratuito.

via 9to5Mac