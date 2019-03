Designer traz conceito do que gostaria de ver no watchOS 6

Em junho, na Worldwide Developers Conference (WWDC) 2019, muito provavelmente conheceremos o watchOS 6 e tudo o que ele trará de novo para donos de Apple Watches quando for oficialmente lançado em setembro/outubro. Ansioso pelo que vem por aí, o designer Matt Birchler não perdeu tempo em montar um conceito mostrando tudo o que espera do novo sistema operacional.

Birchler vislumbra uma nova versão do mostrador da Siri (fazendo uma mescla com o Infográfico Modular), monitoramento de sono e bem-estar, um novo Dock com layout em grade, novos mostradores, mais apps integrados ao iPhone, melhor transferência de dados para apps de terceiros, entre outros.

O designer não espera um salto muito grande no update deste ano, pontuando que as maiores revoluções ocorrerem em versões ímpares.

Vale lembrar que o mesmo Birchler fez um conceito similar para o watchOS 5, há pouco mais de um ano.

via iClarified