Apple pode ter consertado o #flexgate de MacBooks Pro silenciosamente

Em janeiro, cobrimos aqui no site um problema no cabo flex de MacBooks Pro que poderia, com o tempo, trazer problemas para a retroiluminação de suas telas. Até o momento, a Apple não se pronunciou sobre a questão — apelidada de #flexgate — e nem abriu um recall ou algo do tipo.

Mas sim, parece que a empresa não só tomou conhecimento de tudo, mas tomou as devidas providências para resolver o problema — curiosamente, de forma silenciosa. Quem descobriu foi a iFixit, tirando fotos internas de uma unidade recente do MacBook Pro para um dos seus manuais de reparo.

Os caras apuraram que o cabo flex dos modelos recentes (de 2018) é 2mm mais longo que os dos modelos 2016-17 nos quais foi detectado o #flexgate , uma diferença que já deve ser suficiente para evitar o problema.

A mudança aplica-se tanto aos MacBooks Pro de 13 quanto de 15 polegadas, o que indica que foi uma alteração geral e definitiva no projeto da máquina para evitar futuras dores de cabeça.

A notícia é ótima para novos donos de MacBooks Pro, mas não tira a responsabilidade da Apple de admitir a falha e oferecer uma solução para os primeiros compradores do laptop que podem vir a enfrentar o problema.

