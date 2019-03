Apple volta a ocupar a 3ª posição entre as empresas mais valiosas do mundo

Depois de voltar brevemente a ser a empresa mais valiosa do mundo, em 13 de fevereiro a Apple caiu para a terceira posição, sendo ultrapassada pela Amazon. Um dia depois, contudo, ela voltou a ocupar a vice-liderança desse ranking que pouco importa — mas que não deixa de ser um termômetro interessante do que o mercado financeiro acredita que as empresas ainda tem a oferecer.

Com o fechamento de hoje (segunda-feira, 5/3) da NASDAQ, contudo, a Maçã caiu novamente para a terceira posição, sendo mais uma vez ultrapassada pela companhia de Jeff Bezos. Enquanto a $AAPL fechou o dia valendo US$175,85 (alta de 0,50%) e totalizando US$829,2 bilhões em valor de mercado, a $AMZN subiu 1,46%, valendo US$1.696,17 e com um market cap de US$833,2 bilhões.

A Microsoft continua na liderança, como podemos ver no ranking abaixo:

Posição Empresa Valor da ação Variação do dia Valor de mercado 1 Microsoft US$112,26 -0,24% US$861,3 bilhões 2 Amazon US$1.696,17 +1,46% US$833,2 bilhões 3 Apple US$175,85 +0,50% US$829,2 bilhões 4 Alphabet US$1.147,80 +0,60% US$800 bilhões

Os números das quatro empresas, como podemos ver, estão bem próximos — e essa briga pelo posto de empresa mais valiosa do mundo promete.