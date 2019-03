Vem aí o padrão USB4… mas só em 2021

O grupo responsável por promover e regular a especificação USB anunciou nesta semana o lançamento (pendente) da especificação USB4, que será baseada na especificação de protocolo Thunderbolt, da Intel (num esforço da empresa em disponibilizar o Thunderbolt gratuitamente, o que deve resultar em uma disponibilidade mais ampla e mais barata de acessórios compatíveis com o protocolo). Como resultado disso, o USB4 duplicará a largura de banda do USB, permitindo a transmissão simultânea de protocolos de dados e vídeos.

Mesmo com a evolução, o USB4 será retrocompatível com dispositivos existentes que utilizam o USB 3.2 (os protocolos USB 3.0 e USB 3.1 agora se chamam USB 3.2 Gen 1, Gen 2 ou Gen 2×2, com velocidades de 5, 10 ou 20Gbps), USB 2.0 e Thunderbolt 3 — segundo o grupo, a conexão é dimensionada para a melhor capacidade mútua dos dispositivos conectados.

“O principal objetivo do USB é oferecer a melhor experiência ao usuário combinando dados, exibição e fornecimento de energia através de uma solução de cabo e conector amigável e robusta”, disse Brad Saunders, presidente do grupo promotor do USB. “A solução USB4 adapta especificamente a operação de barramento para melhorar ainda mais essa experiência, otimizando a combinação de dados e exibição em uma única conexão e permitindo desempenho em dobro.”

De forma prática, o USB4 será igual à Thunderbolt 3, porém sob um nome/protocolo mais aberto e que tem tudo para ser muito mais utilizado do que o padrão criado pela Intel. Utilizando o mesmo conector do USB-C, o USB4 atingirá velocidades de até 40Gbps (com cabos certificados), sendo possível transmitir dados e áudio/vídeo em um único cabo. O anúncio não menciona mas, por também ser compatível com o padrão Thunderbolt 3, tudo indica que o USB4 suportará os mesmos 100W de potência.

Vale notar que o anúncio feito pelo grupo ainda é uma versão preliminar; a especificação final — mais de 50 empresas estão trabalhando na revisão das especificações do novo padrão — será confirmada até o meio do ano (ainda que seja difícil alguma coisa mudar até lá). Segundo informou o The Verge, após a publicação da especificação final ainda deverá demorar uns 18 meses até que os primeiros dispositivos equipados com USB4 sejam lançados no mercado — ou seja, não espere nada antes de 2021.