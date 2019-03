Apple expandirá presença em San Diego com 1.200 novos empregos

Em dezembro passado, ao anunciar o investimento de US$1 bilhão em um novo campus em Austin (Texas), a Apple aproveitou para divulgar também uma série de investimentos em várias outras cidades dos EUA — entre elas, San Diego (Califórnia). Hoje, foi revelado que os planos da Maçã para a cidade são maiores do que os originalmente anunciados.

Em pronunciamento realizado na Apple UTC, o prefeito de San Diego, Kevin Faulconer, anunciou que a Apple vai expandir sua presença na cidade com a criação de 1.200 empregos — um crescimento de 20% em relação às 1.000 vagas planejadas originalmente pela Maçã. Os novos profissionais serão principalmente da área de engenharia de hardware e software; como previamente comentado, a Maçã pretende constituir, na cidade, um dos seus mais novos centros de engenharia.

Coincidentemente ou não, San Diego é a cidade de origem da Qualcomm e onde a fabricante de microchips (e rival da Apple em um monte de processos ao redor do mundo) tem sua sede desde a sua fundação, há 34 anos. Segundo o site 10News, aliás, a Apple estaria planejando instalar-se num terreno a algumas centenas de metros do campus da Qualcomm — esses planos, entretanto, ainda não estão confirmados.

Tim Cook comemorou a novidade pelo Twitter:

Thrilled that Apple is growing in San Diego, a beautiful city with so much talent! https://t.co/lyO8JQ7ETy

— Tim Cook (@tim_cook) 6 de março de 2019