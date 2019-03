Apple intensifica propaganda do iPhone com nova página de recursos

Se as vendas vão mal, que se aumente a publicidade — essa é a regra no comércio desde que o mundo é mundo, e não pode ser diferente com uma das maiores empresas do planeta. Por conta disso, a Apple atualizou recentemente a página de recursos do iPhone com uma nova campanha batizada “That’s iPhone” (“Isso é o iPhone”), destacando e explicando alguns dos principais diferenciais dos seus smartphones.

A página, agora, é totalmente organizada em quadrantes, cada um representando um dos aspectos selecionados pela Apple. Temos mais de 30 quadrinhos destacando diferenciais ou recursos como resistência à água dos aparelhos, privacidade, AirDrop, FaceTime em grupo, modo Não Perturbe, Memoji, Buscar Meu iPhone, Apple Pay, Wallet, Face ID, Dual SIM, mensagens criptografadas no iMessage e muito mais.

Ao tocar/clicar em qualquer um dos quadrinhos, a página dá mais detalhes sobre o recurso selecionado, seja com um texto informativo ou um vídeo. Alguns vídeos, aliás, também foram publicados no canal da empresa no YouTube. Confira:

Caso o visitante queira, pode clicar/tocar num link que o levará a outra página com mais informações sobre aquele aspecto — algumas dessas páginas, inclusive, dão dicas rápidas de como usar o recurso em questão, como o Memoji ou o aplicativo de medição virtual do iOS.

Tanto para usuários experientes quanto para quem está se iniciando agora no mundo do iOS (ou está pensando em fazê-lo em breve), a página é um território legal para ser explorado por suas informações úteis e algumas dicas que podem passar despercebidas. Boa novidade, Apple!

via MacRumors