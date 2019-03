Apple registra domínio PrivacyIsImportant.com

A defesa (pública, ao menos) da privacidade dos usuários que a Apple trava todos os dias não é novidade para ninguém, mas um novo domínio registrado recentemente pela Maçã pode sugerir que a empresa está com cartas na manga ainda mais profundas para militar nessa área.

O site DomainInvesting descobriu que a Apple registrou, na última segunda-feira (4/3), o domínio PrivacyIsImportant.com (algo como PrivacidadeÉImportante.com). O contrato tem validade de um ano e, surpreendentemente, ninguém nunca tinha registrado esse domínio anteriormente; o endereço ainda não está ativo e, até o momento, não redireciona para nenhuma página dentro do site da própria Apple.

O palpite de Elliot Silver, do DomainInvesting, é que a Apple usará a frase “Privacy is Important” como uma espécie de slogan para alguma campanha ou ação, e o domínio redirecionará para uma página correspondente no site da Maçã — muito provavelmente, a de privacidade.

É possível, caso a Maçã esteja planejando uma campanha mais abrangente, que novidades em relação a isso sejam reveladas no próximo evento especial da empresa — o qual, como já informamos, deverá acontecer no dia 25 próximo. Será?

via 9to5Mac