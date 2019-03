Brie Larson (a “Capitã Marvel”) será estrela de uma das séries da Apple

No fim deste mês, mais precisamente no dia 25, nós muito provavelmente conheceremos o serviço de streaming de vídeo da Apple. Enquanto isso não acontece, a empresa continua investindo bastante em conteúdo original para a sua plataforma. Abaixo, você confere as últimas notícias relacionadas ao assunto.

Brie Larson

“Capitã Marvel” está chegando aos cinemas nesta semana. Coincidentemente — ou não — a Variety informou hoje que Brie Larson (a estrela do filme) assinou contrato para atuar e ser produtora executiva de uma série dramática da Apple.

A série (ainda sem título) será baseada nas experiências de Amaryllis Fox, agente secreta da CIA, compartilhadas no seu livro de memórias “Life Undercover: Coming of Age in the CIA” — que será lançado em outubro. A série é descrita como “uma jornada de uma jovem mulher na CIA, contada através do prisma de seus relacionamentos mais íntimos”.

Além de Larson, a série contará também com os produtores executivos Michael Ellenberg (pela Media Res) e Lynette Howell Taylor (pela 51 Entertainment) — os três adquiriram os diretos do livro e de contar a história de Fox nas telinhas. Megan Martin (“Animal Kingdom” e “The Following”) está em negociações finais para escrever e produzir a série.

Comédia com Charlie Day e Rob McElhenney

A série de comédia comandada por Charlie Day e Rob McElhenney — já comentada por nós aqui — ganhou mais integrantes.

Junto a eles, teremos F. Murray Abraham (“Amadeus”), Imani Hakim (“Everybody Hates Chris”), David Hornsby (“It’s Always Sunny in Philadelphia”), Danny Pudi (“Community”), Ashly Burch (“OK K.O.! Let’s Be Heroes”), Charlotte Nicdao (“Thor: Ragnarok”) e Jessie Ennis (“Better Call Saul”).

A série é definida como “um estúdio de desenvolvimento de videogame” e vai explorar “as complexidades da condição humana através de formas hilariantes e inovadoras”. Abraham vai interpretar C.W. Longbottom, um escritor experiente que trabalha no estúdio. Nicdao interpretará Poppy, o engenheiro chefe do estúdio. Hornsby será David, um produtor infeliz e emasculado. Pudi retratará Brad, um macho alfa que trabalha no departamento de monetização do estúdio. Burch interpretará Rachel, que se sente desvalorizada em seu papel de testadora de jogos. Hakim será Dana, um testadora de jogos doce e estudiosa que ama games. Por fim, Ennis retratará Jo, a assistente excessivamente ansiosa de David, como informou o Deadline.

Terry Wood

Oprah Winfrey assinou um contrato com a Apple para a produção de diversas séries. E já achou o seu braço direito para lhe ajudar nessa tarefa.

Segundo o The Hollywood Reporter, Terry Wood (ex-Netflix que já trabalhou com Oprah no passado) assumiu uma posição recém-criada, que supervisionará a produção de conteúdo original para a Maçã.

“Terry tem ampla experiência em toda a indústria de mídia e um amplo conhecimento do que se conecta aos espectadores de uma maneira significativa”, disse Oprah em um comunicado. “Eu estou ansiosa para trabalhar com ela enquanto criamos conteúdo para a Apple que pode impactar as pessoas em todo o mundo.”

Wood, por sua vez, destacou a incrível oportunidade de trabalhar novamente com Oprah e disse estar “revigorada por essa nova parceria entre Oprah e Apple”, usando e abusando de sua experiência para “criar conteúdo inspirador e divertido”.

· • ·

Falta pouco para conhecermos os primeiros frutos dessa nova empreitada da Apple. 😉

via 9to5Mac: 1, 2, 3