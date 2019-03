Fornecedoras da Apple cometeram menos violações importantes em 2018

Anualmente, a Apple publica o seu Relatório de Responsabilidade com Fornecedores, um documento destinado a auditar e prestar contas aos seus acionistas e consumidores sobre as relações da empresa com suas parceiras levando em conta aspectos como relações trabalhistas e meio ambiente. A edição mais recente do relatório foi divulgada hoje e a boa notícia é que, em quase todos os pontos analisados, as fornecedoras da Maçã estão evoluindo.

Por exemplo: ao longo de 2018, a Apple registrou 27 violações graves da sua política de relações trabalhistas, uma diminuição razoável em relação aos 44 casos registrados em 2017. Desses 27 registros, 24 se referem a casos de contagem de horas falsificadas, enquanto outros 2 representam casos de trabalho forçado. Apenas um caso de trabalho infantil foi registrado (e solucionado), e nenhuma das fornecedoras teve ocorrências de trabalho insalubre ou com violações de segurança.

Mais que isso: ao fim de 2018, cerca de 17,3 milhões de empregados de fornecedoras da Apple já haviam recebido treinamentos acerca de direitos trabalhistas, enquanto mais de 3,6 milhões receberam também treinamento de educação avançada e habilidades específicas relacionadas às suas atividades. Ao longo do último ano, 1.500 funcionários se formaram em universidades.

Em relação ao meio ambiente, as fornecedoras da Apple conseguiram reduzir emissões de gases nocivos à atmosfera em mais de 466 mil toneladas — o equivalente a tirar 100 mil carros das ruas por um ano. Além disso, com o programa Zero Waste to Landfill, as parceiras da Maçã conseguiram reduzir a produção de lixo e descartes em quase 1 milhão de toneladas; o programa de economia de água da empresa, por sua vez, se expandiu para 116 fornecedoras, resultando na economia de quase 28 bilhões de litros de água.

O levantamento de dados da Apple cobre mais de 93% das suas fornecedoras ao redor do mundo; são mais de 770 montadoras e parceiras em 30 países, além de 279 mineradoras e refinarias de minérios. O chefe de operações (COO) da Maçã, Jeff Williams, compartilhou algumas palavras sobre o mais novo relatório:

Nós estamos constantemente aumentando as exigências para nós mesmos e nossos fornecedores, porque somos comprometidos com as pessoas que tornam nossos produtos possíveis, bem como com o planeta que todos dividimos. Nosso objetivo sempre foi não só estimular o progresso na nossa cadeia de fornecimento, mas incentivar também mudanças significativas em toda a indústria.

Pois que continuem assim.

via 9to5Mac