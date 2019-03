Primeira versão beta do app Swift Playgrounds 3.0 está disponível para testes

O Swift Playgrounds é o aplicativo da Apple para iPad dedicado ao ensino de programação de uma forma divertida. Nele, você resolve puzzles interativos para dominar os conceitos básicos de programação, enquanto desafios adicionais permitem que você explore códigos e crie programas.

Nesta semana, o Apple liberou a primeira versão beta do Swift Playgrounds 3.0 na sua plataforma TestFlight. Ainda que não tenha citado todas as novidades, as notas de liberação do app dão uma ideia do que virá na versão final, como a possibilidade de Playground Books terem diretórios de código Swift e recursos os quais podem ser importados para usar em qualquer página de livros.

Além disso, módulos (no diretório de módulos de um livro) podem ser importados para qualquer página de um livro e o app passou a utilizar a linguagem de programação Swift 5 (que também está em fase beta).

Por ser a primeira versão de testes do app, há bugs reconhecidos como um no qual playgrounds ficam travados depois de gravar filmes ou quando recursos ao vivo são apresentados.

Infelizmente, se você não faz parte do grupo de testes do Swift Playgrounds, ficará de fora — pelo menos por enquanto, já que a Apple não está abrindo vagas para novos participantes no momento.

via MacRumors