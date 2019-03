Agora é possível jogar remotamente títulos do PS4 no seu iPhone ou iPad

A possibilidade de jogar títulos do PlayStation 4 — rodando tudo de forma remota — em Macs/PCs chegou em 2016, com o lançamento do PS4 Remote Play. De lá para cá, usuários de iPhones e iPads aguardavam pela chegada da mesmíssima solução para iOS, permitindo então que você se divirta com jogos do console no meu smartphone ou tablet. Pois a espera terminou.

O PS4 Remote Play para iOS foi lançado na App Store. Com ele, você pode acessar o seu PS4 por Wi-Fi, onde estiver, exibindo a tela do seu console no seu dispositivo móvel e controlando tudo pelo próprio iGadget. Você pode ainda entrar em bate-papos por voz usando o microfone e inserir textos no PS4 usando o teclado em seu dispositivo.

Para participar da festa, você precisa necessariamente de um iPhone 7 ou superior, de um iPad de sexta geração ou superior (ou um iPad Pro) — rodando minimamente o iOS 12.1 —, um PS4 rodando a versão 6.50 ou superior, uma conta na PlayStation Network e uma boa conexão Wi-Fi (nem adianta tentar jogar pelo 3G/4G).

Vale notar também que nem todos os jogos são necessariamente compatíveis com o PS4 Remote Play e que ele não suporta o DualShock 4 — por outro lado, segundo o MacStories, alguns gamepads MFi (como o SteelSeries Nimbus) funcionam numa boa.

Definitivamente não deve ser a melhor experiência do mundo rodar jogos do PS4 no seu iPhone/iPad; por outro lado, para aquele momento em que essa é a única opção (afinal, a disputa pela TV da casa pode gerar sérios problemas), a novidade é bastante bem-vinda.

via Cult of Mac