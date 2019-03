Apple continua liderando o mercado de vestíveis — com uma boa vantagem

Há um ano, cobrimos aqui o crescimento rápido da Apple no mercado de dispositivos vestíveis e a primeira vez em que a Maçã ocupava a liderança do segmento. Agora, pouco mais de 365 dias depois, Tim Cook (ou… Tim Apple) e sua turma podem respirar tranquilos: segundo dados da IDC, a gigante de Cupertino manteve o primeiro lugar no mercado de vestíveis ao longo de todo o ano e tem números quase mais que duas vezes superiores em relação à segunda colocada.

De acordo com a firma de pesquisa, a Apple despachou 16,2 milhões de dispositivos vestíveis no quarto trimestre de 2018 — desses, 10,4 milhões são unidades do Apple Watch, enquanto o restante pode ser atribuído aos AirPods e aos fones de ouvido da Beats.

Segundo a IDC, o Apple Watch Series 4 teve um início de vendas muito forte e deverá crescer ainda mais nos próximos trimestres, conforme seus recursos (como o ECG) forem sendo ativados em mais territórios e mais organizações médicas dos EUA adotarem a plataforma Saúde, da Maçã.

Comparando aos 13,3 milhões de unidades de dispositivos vestíveis despachadas no quarto trimestre de 2017, a Apple viu seu crescimento anual ficar nos 21,5%. É uma boa taxa, mas inferior às de suas principais concorrentes: a Xiaomi, segunda colocada, cresceu 43,3%, enquanto a Huawei (3ª) saltou 248,5% nas vendas ao longo do ano. A Samsung também apresentou um bom crescimento e quase dobrou as vendas no período.

De qualquer forma, a Apple está isolada no primeiro lugar do mercado: a Xiaomi despachou 7,5 milhões de unidades no quarto período de 2018, menos da metade dos dispositivos vendidos pela Maçã.

Considerando que o segmento de vestíveis como um todo cresceu 31,4% ao longo de 2018, o horizonte é favorável para todas as fabricantes: no novo ano que está começando, quem apresentar as melhores novidades vai usufruir com mais força do interesse crescente dos consumidores nesse tipo de dispositivo. Será que a Apple tem bala na agulha?

