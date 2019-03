Lojas chinesas reduzem preços de iPhones pela segunda vez no ano

A coisa definitivamente não está boa na China, um dos principais focos do desempenho comercial “ruim” dos iPhones. A Apple bem que tentou (re)aquecer as vendas dos aparelhos por lá reduzindo os preços, mas o efeito — que foi bom — durou pouco.

O que fazer, então? Ora, dar mais desconto! Pelo menos foi o que informou a Reuters, citando como exemplo as revendedoras Suning.com e Pinduoduo, que reduzirão o preço do iPhone XS em até CN¥1.000 (cerca de R$570) em relação ao preço oficial. Vale notar que elas participaram do corte de preços de alguns modelos de iPhones em janeiro — junto a outras varejistas —, mas esses descontos excluíram o modelo XS.

A JD.com foi ainda mais agressiva e anunciou que cortará os preços de diversos produtos, incluindo os iPhones XS e XS Max — falando especificamente do XS Max, a redução poderá ser de até CN¥1.700 (~R$970)!

Que os novos descontos serão bem recebidos pelo público, ninguém duvida. Resta saber se o efeito terá algum impacto positivo a curto, médio ou longo prazo.

E quem sabe, com o desempenho de lá, a Apple resolva colocar logo em prática o plano de redução de preços em outros países onde as vendas não estão aquecidas. 🇧🇷 👀

via 9to5Mac