Spark ganha formatação de textos; WhatsApp, iMazing e GIPHY também recebem bons updates

Nos últimos dias, alguns apps populares receberam boas atualizações dentro e fora da App Store. Vamos conferi-las?

Spark

Usei por bastante tempo o Spark como meu cliente padrão de emails e, sem dúvida nenhuma, algo que me fazia bastante falta era a possibilidade de formatar meus textos. Pois a desenvolvedora Readdle acaba de resolver isso!

Tanto o Spark para macOS quanto para iOS receberam grandes updates esta semana que adicionam botões de negrito, itálico e sublinhado , cor da tipografia e de destaque, listas ordenadas e não-ordenadas, ajuste de recuo e inserção de links — ou seja, tudo o que temos direito.

Isso, por si só, certamente deverá ser uma novidade boa o suficiente para muitos considerarem experimentar o Spark.

WhatsApp Messenger

Nosso querido indispensável WhatsApp facilitou a adição de novos contatos em sua versão 2.19.30.

Agora, você pode digitar um número de telefone e verificar se ele está no WhatsApp antes de adicioná-lo. É só tocar em Nova conversa » Novo contato para começar.

iMazing

Para quem quer gerenciar praticamente todos os aspectos do iPhone/iPad pelo Mac (ou PC), fazer backups e mais de uma forma infinitamente melhor que o iTunes, a opção sem dúvida nenhuma é o software iMazing.

E ele acaba de ganhar uma grande atualização que adiciona suporte a mensagens do iMessage e também do WhatsApp, de forma que usuários possam visualizá-las pelo computador e armazená-las da forma que preferirem — incluindo fotos, vídeos, contatos e outros anexos.

As novas versões do iMazing também aprimoram a impressão de mensagens, trazem uma busca mais precisa, colocam mais dados em arquivos CSV exportados e trazem melhorias gerais em performance e estabilidade.

GIPHY

Por fim, em sua versão 3.5.0 o GIPHY recebeu grandes mudanças no seu app para iMessage, que agora pode acessar uploads e criar GIFs diretamente pela interface do app Mensagens do iOS.

A desenvolvedora também trouxe otimizações de GIFs para pessoas com conexões lentas, permitindo que você escolha mais rapidamente o que quiser enviar — mas não se preocupe, a versão com qualidade original é a que será enviada.