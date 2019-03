Torrent de “Aquaman” sugere o primeiro vazamento da iTunes Store

A iTunes Store é uma muralha: os filmes e séries vendidos ou alugados por lá são protegidos por uma pilha de DRM , de forma que é basicamente impossível copiar esses conteúdos e distribuí-los na internet. Bom, ao que tudo indica, essa barreira foi finalmente rompida.

Um torrent 4K do filme “Aquaman” surgiu nesta semana nos recônditos da internet, e o título do release — nome que se dá ao arquivo do torrent com suas informações básicas — dá a entender que o arquivo foi extraído da iTunes Store. Caso a hipótese se confirme, será a primeira vez que um filme é vazado diretamente da loja da Maçã.

Como informou o site TorrentFreak, o arquivo tem um título que sugere suas origens “iTunesianas”: Aquaman.2018.2160p.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC-MOMA . A inscrição “WEB-DL” indica um arquivo que foi extraído diretamente de uma plataforma digital de streaming ou venda de conteúdo, como a Netflix ou o Amazon Prime Video; “Aquaman”, entretanto, não está disponível ainda em nenhuma dessas plataformas — só na iTunes Store, mesmo.

Ninguém sabe ainda, entretanto, como o leaker MOMA conseguiu transpassar o DRM da iTunes Store e obter o arquivo para compartilhamento. O que se sabe é que conteúdos 4K da iTunes Store são acessíveis somente pela Apple TV — ou seja, se há alguma brecha no sistema de proteção da Maçã, ela está no tvOS.

Após o surgimento do torrent de “Aquaman”, é bom notar, outros dois torrents 4K de filmes disponíveis somente na iTunes Store já surgiram; são eles “Homem-Aranha: Aranhaverso” e “Poderia me Perdoar?”. Isso indica, portanto, que o leaker continua se aproveitando de seja lá qual brecha tenha sido encontrada no sistema da Apple.

A Maçã, naturalmente, não comentou o caso — mas deve estar investigando tudo a fundo por debaixo dos panos. Ficaremos atentos para os próximos capítulos dessa história.

via MacRumors