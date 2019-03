Wistron passará a montar também iPhones topos-de-linha na Índia

A Wistron, parceira taiwanesa da Apple, já monta iPhones na Índia há alguns anos, mas sempre teve sua produção limitada a modelos mais baratos do smartphone — atualmente, são (ou eram) montadas por lá unidades do iPhone 6s e do iPhone SE. Agora, isso está para mudar.

Como informou o jornal Economic Times, o Governo da Índia aprovou um plano de expansão da Wistron que, após um investimento de 50 bilhões de rupias indianas (cerca de R$2,8 bilhões), abrirá uma nova fábrica para produção de iPhones no país — desta vez, montando modelos mais recentes e caros da Maçã, como iPhones XR e/ou XS.

A informação não foi confirmada pela Wistron ou pela Apple, mas pelo Ministro de Informação e Tecnologia da Índia, Ravi Shankar Prasad. De acordo com ele, a Wistron passará a produzir os “mais recentes modelos de iPhone” na Índia.

Se vocês bem se lembram, essa informação vai de encontro com uma notícia que comentamos aqui em dezembro passado: à época, acreditava-se que a Apple recorreria à Foxconn para produzir os modelos mais recentes do iPhone por lá — a própria Foxconn confirmou os planos e fez uma proposta de investimento ao governo indiano.

No fim das contas, parece que a Wistron levou a melhor na disputa, muito embora não se possa descartar tão prematuramente o poder de barganha da Foxconn — que, como se sabe, é a maior fornecedora da Apple e montadora de boa parte dos iPhones que são vendidos no mundo.

A iniciativa da Apple e de suas fornecedoras, de mover ao menos uma parte da produção do iPhone para fora da China, é clara: escapar das taxas galopantes que o governo americano está impondo aos produtos vindos do País da Muralha e diversificar as suas linhas de montagem.

Resta saber, entretanto, qual será a estratégia da Maçã para a própria Índia, um dos maiores mercados do mundo e lugar onde o iPhone sofre para conquistar dois dígitos na preferência popular — atualmente, ele está com cerca de 2% de fatia de mercado no país.

Ficaremos atentos para acompanharmos os próximos capítulos dessa história.

via iDownloadBlog