Frequentemente, acompanhamos casos de empresas ou instituições que processam a Apple, e não o contrário. Desta vez, apesar de não envolver tribunais, a gigante de Cupertino se opôs ao registro de uma marca comercial afiliada ao Partido do Progresso norueguês (Fremskrittspartiet, ou FrP), alegando que o logo (representado por uma maçã) do partido é muito semelhante ao seu.

A objeção foi apresentada no fim do mês passado ao Escritório de Propriedade Industrial da Noruega pela Bryn Aarflot, empresa de patentes e propriedade intelectual que representa a Apple na questão. No documento (em norueguês), a empresa afirma que a marca da FrP poderia ser confundida com as versões anteriores da identidade visual da Apple.

Na marca da FrP, a maçã possui um “F” branco na frente e uma folha verde (além de não estar “mordida”). Contudo, o fato é que a legislação de Marcas Comerciais da Noruega proíbe logos que se “assemelham ou incorporam elementos de marcas bem-sucedidas e estabelecidas”, como a da Apple.

Como dissemos, não é do feitio da empresa começar processos e discussões desse tipo; entretanto é provável que, nesse caso, a Apple tenha exigido uma intervenção pois a FrP defende políticas anti-imigração que vão de encontro à sua filosofia — logo, a empresa pode estar evitando qualquer tipo de associação com o partido político norueguês.

A marca da FrP, que está aguardando a revisão do Departamento de Patentes norueguês, foi registrada em novembro passado para uso em uma variedade de produtos como redes sociais, materiais impressos, roupas, botões, brinquedos e até utensílios de cozinha. No site do partido, a marca em questão já é usada há algum tempo.

Ainda não está claro como esse problema será resolvido, mas a Apple planeja fornecer mais documentos para apoiar seu caso. A FrP tem até o dia 28 deste mês para apresentar uma resposta à objeção da Maçã.

via MacRumors