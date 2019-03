Galaxy S9 perde valor de revenda 2x mais rápido que o iPhone X

Na eterna disputa entre iPhones e dispositivos Android, um ponto positivo é sempre destacado por quem fica do lado da Maçã: o valor de revenda superior dos smartphones da Apple. Hoje, a vendedora de aparelhos usados Bank My Cell provou esse ponto com os números da sua mais recente pesquisa.

A empresa fez um levantamento do preço médio de revenda de alguns smartphones populares e chegou à conclusão que, como investimento e peça de revenda, os iPhones ainda valem mais a a pena do que seus equivalentes no mundo do Android.

O caso mais notável: o iPhone X perde cerca de 30% do seu valor após nove meses de uso (US$1.000 na compra; US$690 nove meses depois).

O Galaxy S9, por sua vez, perde quase o dobro disso — 60%, indo dos originais US$730 a US$290 no mesmo período. De fato, os dispositivos da Samsung são os que mais perdem valor de revenda com tempo de uso: somente com um mês de uso, o S9 já perde mais de 41% do seu valor médio de revenda.

Os iPhones, por sua vez, costumam perder seu valor de revenda numa taxa bem mais branda. A Bank My Cell dá algumas dicas: o período quando os aparelhos costumam despencar de valor mais rapidamente é logo após um evento anunciando novos iPhones — portanto, não é uma boa ideia vender seu iPhone usado entre outubro e dezembro. Em janeiro, entretanto, esse valor costuma manter-se estável e até subir levemente; o início do ano, portanto, é o melhor período para revender seu smartphone da Maçã.

O estudo foi feito os Estados Unidos mas, ainda assim, o cenário brasileiro não deve ser muito diferente disso (percentualmente falando). Claro que o valor de revenda é apenas um fator entre vários a se considerar na escolha do seu próximo smartphone. Se você pretende cuidar bem dele para revendê-lo dentro de um ano ou dois, entretanto, é bom ter uma noção desses números.

via iClarified