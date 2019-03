Promoções do dia na App Store: Calendarium, Dandara, LEGO Star Wars: O Despertar da Força e mais!

Fechando mais uma semana com a nossa seleção de promoções nas App Stores!



Nota na App Store

Minha nota

Falando em datas, conheça o Calendarium, um app que conta a história de cada dia criado pelo pessoal da Idea Studio e o nosso destaque do dia.

O aplicativo apresenta dados históricos, horários de nascer/pôr do sol, duração do dia e muitas outras informações em um calendário, tornando sua experiência com datas em um verdadeiro momento educacional.

Encontre informações interessantes e compartilhe com seus amigos e família via redes sociais! Curtiu? Aproveite a oferta!

· • ·

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$150 de desconto:

Apps para iOS

Jogo de aventura.

Mais uma boa opção de calculadora.

Crie sua animação.

Puzzles.

Utilitário para fotos.

Crie apresentações de fotos.

Apps para macOS

Jogo da franquia Star Wars.

Universo LEGO e Marvel juntos!

· • ·

Aproveitem as ofertas e tenham um ótimo final de semana — lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😉