Mais um site “confirma” lançamento de novos iPads para breve

Os 5 artigos mais lidos no MacMagazine: de 3 a 10 de março Semanalmente, destacamos aqui os 5 artigos mais lidos no MacMagazine — caso você tenha perdido algum ou queira reler a matéria (e/ou seus comentários). Eis a lista da vez, de 3 a 10 de março: Facebook Messenger tem Modo Escuro escondido; saiba como habilitá-lo! [atualizado] Agora é possível jogar remotamente títulos do PS4 no seu […]

Desenvolvedor usa GameplayKit para criar utilitário de segurança para Macs Talvez você nunca tenha ouvido falar do GameplayKit, mais uma das centenas de APIs disponibilizadas pela Apple — essa, responsável por fazer os jogos do Mac (e do iOS) responderem aos comandos e regras estabelecidos pelos desenvolvedores e rodarem mais eficientemente. Isso é bom: significa que a API simplesmente funciona, e você (se não for […]

Vulnerabilidade em processadores Intel dá acesso à memória de Macs e PCs Mais um dia, mais uma vulnerabilidade importante descoberta nos processadores Intel. Desta vez, o achado vem dos pesquisadores do Worcester Polytechnic Institute: junto a especialistas da Universidade de Lubeck, eles encontraram uma brecha, batizada de “Spoiler”, a qual permite que agentes maliciosos tenham acesso à memória de Macs e PCs e, com isso, acessem dados […]