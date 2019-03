Apple libera quintas versões beta do iOS 12.2, do macOS Mojave 10.14.4, do watchOS 5.2 e do tvOS 12.2 [atualizado]

Uma semana após disponibilizar as quartas, a Apple liberou hoje as quintas versões beta do iOS 12.2 (compilação 16E5223a ), do macOS Mojave 10.14.4 ( 18E215a ), do watchOS 5.2 ( 16T5222a ) e do tvOS 12.2 ( 16L5221a ).

A nova versão do iOS já nos mostrou que novos AirPods chegarão em breve, que o Apple News aterrissará no Canadá e que novos iPads e um iPod touch também estão nos planos da Maçã para 2019. Além disso, o sistema já traz novidades relacionadas ao suporte do AirPlay 2 em televisores, vem com um novo ícone do “Espelhar a Tela” na Central de Controle, widget de controle remoto (também na Central de Controle) redesenhado, novidades no Safari e no Mapas, e mais!

Na segunda versão beta do iOS 12.2 pintaram também novos Animojis (tubarão, coruja, javali e girafa), um ícone de “5G E” na barra de status de iPhones usando a rede da AT&T nos Estados Unidos, acesso limitado ao acelerômetro e ao giroscópio no Safari, a remoção do recurso “Pedir para Não Me Rastrear” e a volta da opção de marcar um episódio de podcast como já reproduzido.

Já na terceira beta, o iOS 12.2 veio com novas opções de desconto para assinaturas para ex ou atuais clientes, um conjunto de recursos de design (templates) para os Atalhos da Siri (iOS e watchOS) e a fonte San Francisco Compact Rounded para desenvolvedores (que é bastante usada no watchOS), recursos de design do Adobe XD para o watchOS, uma interface refinada para o Apple TV Remote (tanto no app em si quanto no recurso oferecido na Central de Controle) e uma reorganização da interface do “Sobre” (em Ajustes).

Na quarta, a Apple apresentou novos ícones do Apple News (iOS, macOS e watchOS), um novo ícone do Apple TV Remote na Central de Controle (que agora tem uma representação de um controle remoto da set-top box em vez da inscrição tv, e a remodelação “Reproduzindo” (com o novo ícone do Apple TV Remote e com controles de volume).

O watchOS 5.2, por sua vez, ganhou um novo mostrador exclusivo do modelo Hermès.

Essas novas compilações de testes do iOS, do macOS e do tvOS deverão pintar muito em breve no Apple Beta Software Program. Caso surjam mais novidades nestas quintas versões de testes, informaremos a todos vocês! 😉

Atualização, por Rafael Fischmann 11/03/2019 às 18:40

As novas versões de testes já estão no Apple Beta Software Program.