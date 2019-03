“É hora do show”: Apple convida imprensa para evento especial no próximo dia 25

A Apple acaba de confirmar os rumores e convidar a imprensa internacional para um evento especial que será realizado no dia 25 de março, no Steve Jobs Theater do Apple Park em Cupertino (Califórnia, Estados Unidos).

A apresentação começará às 10h da manhã pelo horário local, ou seja, às 14h pelo horário de Brasília. Teremos, é claro, cobertura completa aqui no MacMagazine.

Apple Event, March 25, 2019. 10am PDT. Steve Jobs Theater, Cupertino California. It’s show time! pic.twitter.com/b0IhYj7GHs — Rene Ritchie (@reneritchie) 11 de março de 2019

No convite em si, há apenas uma chamada “It’s show time” (com um GIF de contagem regressiva bem cinematográfico), o que dá muito a entender que o evento será mesmo palco do novo serviço de streaming de vídeos da Maçã — e, quem sabe, também de um focado em periódicos (revistas, jornais, etc.).

Além do possível anúncio de ambos os serviços, a Apple também poderá aproveitar a ocasião para lançar novos hardwares. Os mais aguardados são a segunda geração dos AirPods, a base de recarga sem fio AirPower, novos iPads (de 9,7-10 polegadas e a quinta geração do iPad mini) e quem sabe até a sétima geração do iPod touch.

Vamos que vamos! 😀