GameClub pretende ressuscitar jogos para iOS abandonados

Desde o lançamento da primeira versão do iOS (que se chamada iPhone OS), em 2007, múltiplos recursos foram implantados (e removidos) tanto no sistema operacional quanto no hardware dos dispositivos da Apple. E isso tudo, é claro, impactou diretamente a App Store.

Em 2010, por exemplo, a Apple apresentou o iPhone 4 e a tela Retina, com uma quantidade de pixels maior do que aquela que estávamos acostumados; naquela época, diversos desenvolvedores tiveram que adaptar seus aplicativos para a tela do aparelho, enquanto outros não conseguiram acompanhar essa tecnologia.

Alguns anos depois, em 2017, mais uma grande mudança ceifou a vida de ainda mais aplicativos, quando o iOS 11 marcou o fim da trajetória dos apps de 32 bits. Ainda que vários desses aplicativos não estejam disponíveis para download atualmente, outros continuam vagando no limbo da App Store. Mas o projeto GameClub pretende trazê-los de volta à vida.

A nova desenvolvedora debutou oficialmente na semana passada e já divulgou seu programa beta, no qual qualquer desenvolvedor (ou usuário) poderá se inscrever para ter acesso antecipado às novidades dos jogos que serão relançados.

Basicamente, o GameClub se tornará a nova desenvolvedora de jogos que entrarem para o seu programa de “reciclagem”, como divulgou o Touch Arcade. Mais precisamente, a empresa deverá lidar com todas as atualizações, manutenção e suporte de cada um desses jogos que antes estavam abandonados.

Os jogos “recondicionados” serão adicionados à biblioteca do GameClub e estarão disponíveis para usuários; contudo, a desenvolvedora não divulgou, ainda, como cobrará pelos games. O primeiro título anunciado é Hook Champ, da Rocketcat Games, lançado originalmente em 2009.

Hook Champ by @rocketcatgames first hit the App Store in late 2009, and has been unplayable on modern devices for years. It's one of the many classic mobile games that GameClub is bringing back to life. Play it now by joining our early access program at https://t.co/xa26bCYO0b pic.twitter.com/CtkPHPVnjH

— GameClub (@GameClub) 5 de março de 2019