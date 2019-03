Grandes artistas estão redesenhando as capas das playlists do Apple Music

Se você é assinante do Apple Music, então pode ter notado que algumas capas de playlists são mais simples e outras bem elaboradas, com bastantes elementos iconográficos. Para amantes da música e do design, uma boa playlist também deve ser bem representada visualmente, e a Maçã está levando isso muito a sério.

Recentemente, o Apple Music começou a atualizar as capas de suas listas de reprodução com novas imagens criadas por artistas de renome do meio industrial, como informou o The Verge. De acordo com a diretora global de editorial da Apple, Rachel Newman, o objetivo é dar ao seu conteúdo “alguma personalidade e reconhecimento”.

Nesse sentido, a Maçã atualizará as playlists mais populares primeiro e continuará fechando novas parcerias para renovar milhares de capas de reprodução selecionadas. Para que tal reconhecimento seja alcançado, a companhia recrutou grandes nomes do design, como o criador do logo da banda australiana AC/DC.

Além disso, Newman contou que a divulgação dessas artes busca “conectar mais diretamente [as playlists] com as comunidades e a cultura a que elas se destinam”. Para ela, anteriormente as capas “tinham uma obra de arte sem graça que era padrão”.

Entre os artistas das novas produções visuais da Maçã está o designer gráfico Stole “Moab” Stojmenov, que criou a capa do álbum “Culture”, do grupo americano Migos. Stojmenov contou que para produzir a arte da playlist “Hip-Hop Hits” ele se baseou em trabalhos anteriores e focou em “representar o som, o ambiente e a ideia de um projeto musical”.

Além de Stojmenov, o artista Carlos Perez, que dirigiu o vídeo da música do hit “Despacito”, também criou diversas imagens para playlists do Apple Music, incluindo “Dale Reggaetón”. Ele disse que a liberdade fornecida pela Apple o permitiu adicionar ainda mais autenticidade na criação dessas artes, que é o objetivo da Apple com o projeto.

Como dissemos, a Apple continuará atualizando a capa de suas listas de reprodução nos próximos meses, então ainda veremos muita novidade pela frente.