Microsoft lança Skype para web; Safari, Firefox e Opera são incompatíveis

Por conta da concorrência feroz envolvendo mensageiros como WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger e outros, o Skype já não tem mais a relevância de outrora. Ainda assim, a Microsoft (que adquiriu o serviço em 2011) lançou há alguns dias uma nova versão do Skype para web que deverá ser muito útil.

No anúncio exaltando as novidades, contudo, a empresa deixou claro que usuários podem aproveitar os recursos mais recentes dos apps para desktop (Windows 10 e macOS 10.12 ou superiores) nessa versão para a web, desde que utilizem os navegadores Google Chrome ou Microsoft Edge — ou seja, se você usa o Safari, o Firefox ou o Opera, ficou fora da festa.

O Skype para web conta com recursos como videoconferência em HD (seja com apenas uma pessoa ou uma videoconferência em grupo, com direito a reações e tudo), possibilidade de gravar chamadas, painel de notificações (para conferir as reações às suas mensagens, menções do seu nome, se alguém lhe citou e mais), busca para achar exatamente o que você estava querendo numa conversa e uma galeria de mídias (para você encontrar arquivos, links, fotos, etc.).

O visual do web app também foi refeito e agora se parece muito mais com o aplicativo para Windows, o que deve facilitar bastante as coisas para usuários do sistema operacional da Microsoft.

