Nova flagship da Apple em Washington abrirá em breve; problemas em Melbourne persistem

Enquanto a Apple continua enfrentando inúmeras adversidades para construir sua loja na Federation Square, em Melbourne (Austrália), outra instalação da companhia está prestes a ser inaugurada na capital americana (Washington, D.C). Ademais, a Maçã continua reformando lojas ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, como veremos a seguir.

Washington, D.C

Como anunciamos, a Apple inaugurará uma nova flagship na histórica Carnegie Library, que abrigou a biblioteca da capital americana por décadas. Os trabalhos da gigante de Cupertino por lá começaram em 2017 e deverão acabar em breve, como divulgou o Washington Business Journal.

De acordo com a matéria, a empresa responsável pelo prédio, a Events D.C, informou que as reformas da loja de 1.765m² estão programadas para encerrar até o mês que vem e que a inauguração da loja poderá ocorrer até o fim da primavera no hemisfério norte (junho).

A Apple vislumbra a flagship como um espaço cultural e educacional, além de servir como palco das operações de varejo da Maçã. Semelhantemente a outras lojas da companhia, espera-se que a nova localidade de Washington possua arborização interna e conte com uma enorme Video Wall.

A loja em Carnegie Library se juntará à Apple Georgetown como os únicos centros de varejo da empresa na capital americana. Acredita-se que a gigante de Cupertino pagará um valor entre US$1 e US$2 milhões à Events D.C para cobrir possíveis perdas relacionadas com as reformas da antiga biblioteca.

Melbourne

Em janeiro passado, divulgamos que foi realizada uma nova tentativa de demolir o Yarra Building em Melbourne (Austrália) para a construção de uma nova Apple Store na cidade, que mais uma vez foi negada.

Para aqueles que não estão familiarizados com a questão, a Apple planeja há alguns anos construir uma nova loja na Federation Square, mas tem enfrentado resistência pela população e pelos políticos locais que consideram o local um ponto histórico e cultural.

Como dissemos, recentemente o conselho da cidade de Melbourne se opôs às mudanças propostas no projeto da construção da Apple Store, afirmando que a construção iria “perturbar irremediavelmente a estrutura cultural do espaço”.

Além de uma petição com mais de 100 mil assinaturas que rejeitava a construção, o conselho municipal de lá recebeu 1.100 inscrições que vão contra a instalação antes de uma reunião realizada na semana passada; apenas uma inscrição aprovou a demolição do Yarra Building e os planos da Apple.

Com mais essa decisão negativa, o futuro da Federation Square ficará nas mãos do governo do estado de Victoria, que decidirá, em última análise, se a licença de demolição será aprovada ou não. Um cronograma para a decisão não foi estabelecido, mas um anúncio poderá ser divulgado daqui a semanas ou meses.

Muitos críticos/moradores de Melbourne afirmam que apoiaram os planos de construção de uma Apple Store na Federation Square se a gigante de Cupertino decidisse se mudar para o Yarra Building em vez de demoli-lo; contudo, a Maçã parece estar inflexível quanto a mudar seus planos. Veremos…

Portland

Enquanto alguns planos saem do papel e outros não, a Apple segue reformando diversas localidades em todo o mundo (incluindo uma loja na Austrália e outra em Barcelona). Desta vez, a companhia fechará provisoriamente a Apple Pioneer Place, em Portland (Oregon), a partir do dia 24 próximo para remodelar o local de acordo com o novo estilo de varejo da empresa.

Atualmente, todas as três lojas da Maçã em Oregon carregam o design clássico sem as novidades em tecnologias e arquitetura que fornecem a experiência completa de uma Apple Store. Espera-se que a loja em Pioneer Place, aberta em 2005, ganhe uma Video Wall e outros elementos do novo design das lojas da companhia.

Durante a reforma, que poderá durar vários meses, os clientes poderão visitar a Apple Bridgeport Village ou a Apple Washington Square.

