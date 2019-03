Promoções do dia na App Store: Severed, Pocket Anatomy, Infographics Lab e mais!

Temos novidades no iOS 12.2 beta 5 — e, infelizmente, não tão boas. Como sabemos, o recurso ECG, do Apple Watch Series 4, por enquanto foi lançado apenas nos Estados Unidos. Contudo, mesmo se você estiver em outro país, pode realizar um eletrocardiograma pelo relógio numa boa — desde que o relógio tenha sido comprado […]

Tirando mudanças pontuais aqui e ali, a experiência de usar o Twitter em dispositivos móveis é a mesma já há bastante tempo. Bom, se depender do novo aplicativo de testes twttr, não mais. O app é a primeira tentativa da rede social do passarinho de levar a usuários selecionados uma prévia de recursos futuros, novas […]

A Apple acaba de confirmar os rumores e convidar a imprensa internacional para um evento especial que será realizado no dia 25 de março, no Steve Jobs Theater do Apple Park em Cupertino (Califórnia, Estados Unidos). A apresentação começará às 10h da manhã pelo horário local, ou seja, às 14h pelo horário de Brasília. Teremos, […]