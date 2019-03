Recurso ECG do Apple Watch Series 4 poderá deixar de funcionar fora dos EUA

Temos novidades no iOS 12.2 beta 5 — e, infelizmente, não tão boas.

Como sabemos, o recurso ECG, do Apple Watch Series 4, por enquanto foi lançado apenas nos Estados Unidos. Contudo, mesmo se você estiver em outro país, pode realizar um eletrocardiograma pelo relógio numa boa — desde que o relógio tenha sido comprado nos EUA. Nós explicamos tudo sobre o recurso nesse vídeo.

Mas a Apple pretende mudar esse comportamento. Pelo menos é o que as últimas duas versões beta do iOS 12.2 indicaram, como informou o desenvolvedor brasileiro Guilherme Rambo. Em um artigo para o 9to5Mac, Rambo explicou que desde sempre o recurso funciona com base no local de compra do relógio, sendo necessário apenas confirmar a sua data de nascimento e seguir as instruções da tela para configurar o ECG no Apple Watch.

Uma mudança no iOS 12.2 beta 4 e que continua na quinta versão de testes, todavia, adicionou uma nova frase nessa etapa de configuração que parece fazer toda diferença. Ela diz assim: “Durante a configuração, a sua localização será usada para garantir que esse recurso esteja disponível na sua região.” Eles então tentaram configurar um iPhone sem um cartão SIM instalado, mas a seguinte mensagem de erro apareceu: “Não foi possível confirmar a sua localização. Certifique-se que o seu iPhone não esteja no Modo Avião e tenha um cartão SIM funcionando para continuar.”

Resta saber, agora, se o recurso solicitará a sua localização apenas no momento da configuração do ECG ou se ele fará essa verificação com uma certa frequência. Independentemente do cenário, está aí uma péssima notícia para usuários brasileiros e portugueses.

Além dessa mudança, no iOS 12.2 a Apple decidiu mostrar uma informação importante em Ajustes » Sobre (e que não deixa de ser uma nova forma de a empresa faturar um trocado a mais): o status da garantia do produto dispositivo.

O recurso ainda está “desligado”, mas tudo indica que a Apple pretende virar a chave quando o iOS 12.2 for liberado para todos — permitindo, quem sabe, que pessoas comprem um AppleCare (garantia estendida) a partir dessa própria informação, sem a necessidade de ter o aplicativo Apple Store instalado.

Há poucos dias, nós comentamos a possibilidade de a Apple lançar um cartão de crédito nos EUA em parceria com o Goldman Sachs; além do cartão, o aplicativo Wallet receberia também algumas novidades — basicamente uma nova interface semelhante à do app Atividade, no qual usuários devem completar os anéis para atingir algumas metas financeiras.

O 9to5Mac encontrou evidências no iOS 12.2 beta 5 que corroboram tal informação. Como podemos ver acima, a interface conta com um mecanismo que, além de exibir informações para o usuário, conta com um controle o qual permite que sejam definidos valores numéricos. Obviamente, essa interface e esse controle ainda estão em fase de construção e, portanto, inacabados.

Rambo também afirmou que alguns componentes do iOS responsáveis pela interface de carregamento do AirPower sofreram mudanças nessa beta, sugerindo que a Apple ainda está trabalhando para deixar tudo nos trinques. Será que ainda existe a chance de ele ser lançado no evento do dia 25 de março, como especulado? Veremos…