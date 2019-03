Twitter começa a distribuir app experimental twttr para usuários selecionados

Tirando mudanças pontuais aqui e ali, a experiência de usar o Twitter em dispositivos móveis é a mesma já há bastante tempo. Bom, se depender do novo aplicativo de testes twttr, não mais.

O app é a primeira tentativa da rede social do passarinho de levar a usuários selecionados uma prévia de recursos futuros, novas ideias de interface e outras novidades que podem ou não ver a luz do dia. O visual é radicalmente diferente: temos aqui uma linha do tempo dividida por balões de fala, dando ao app uma cara muito mais semelhante à de um mensageiro instantâneo.

Os balões são codificados por cor: os “principais” são brancos, enquanto as respostas são coloridas — cada usuário participante da conversa ganha uma cor diferente, para que você não se perca enquanto acompanha uma discussão. Opções complementares, como os botões de curtir ou retweetar, ficam escondidos em menus auxiliares; a ideia aqui é realmente focar nas interações.

Isso não significa, claro, que o Twitter esteja planejando uma mudança drástica dessas para o seu app principal: a função do twttr é justamente colocar em prática ideias ambiciosas, que podem ser filtradas para, quem sabe um dia, tornarem-se recursos que encontrarão o caminho do aplicativo que todos nós usamos.

Em um primeiro momento, o twttr será distribuído apenas pelo TestFlight para usuários da rede em inglês e japonês que se inscreveram no programa de testes lançado na última CES. É possível que, em breve, o Twitter expanda esses testes e abrace também os tão fiéis usuários lusófonos da rede — nós também queremos dar opinião, afinal.

Quem tiver interesse em testar o twttr em algum momento do futuro pode já ir se inscrevendo no programa do Twitter por meio desse link.

via MacRumors