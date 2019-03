Utilitário revive a tecla “Eject” do Mac e facilita a ejeção de volumes

A não ser que você use um MacBook [Pro, Air] recente, é bem provável que o teclado do seu computador tenha uma tecla que basicamente não é mais usada: a “Media Eject”, outrora usada para retirar CDs e DVDs do SuperDrive das máquinas e hoje (quase) totalmente sem uso. Acredite ou não, o Magic Keyboard ainda vem com uma dessas — talvez por falta de criatividade na Apple sobre o que colocar no lugar.

Se você tem uma tecla de ejeção totalmente sem uso por aí, um pequeno utilitário chegou para dar a ela uma nova vida. O Ejector é muito simples: ele simplesmente reaproveita o moribundo botão para oferecer acesso rápido aos volumes externos (físicos ou digitais) conectados ao seu Mac e a opção de ejetá-los dali mesmo, sem maiores complicações.

O funcionamento não poderia ser mais simples: o app roda silenciosamente em plano de fundo e, ao pressionar a tecla de ejeção, uma janela mostra todos os volumes conectados no Mac. Você pode usar o mouse para ejetá-los ou simplesmente selecionar o volume que quer mandar para o espaço com as teclas para cima/para baixo e pressionar “Enter”.

Tem um MacBook Pro com Touch Bar? Nada tema: o Ejector coloca uma tecla de ejeção virtual na sua barrinha interativa, para que ninguém fique de fora da brincadeira. Ou quase, já que donos de MacBooks e MacBooks Air recentes não poderão usufruir do benefício.

O Ejector tem um período de testes de sete dias e custa US$10 no site da desenvolvedora — que, aliás, está fazendo campanha para que a Apple inclua o recurso em uma versão futura do macOS, o que é interessante.

OWC

Falando em ejeção, vale dar aqui uma dica para quem usa docks da OWC: a fabricante lançou recentemente o aplicativo Dock Ejector, que tem a única função de tornar a desconexão dos periféricos da empresa mais rápidas e seguras.

Com um único clique no ícone do app, que vive na Barra de Menus, o software desliga todas as conexões que são utilizadas pelo dock antes que você o desplugue, evitando perda de dados ou a interrupção brusca do fornecimento de energia a um periférico. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente no site da OWC.

via Cult of Mac, MacRumors