Agora está mais fácil gerenciar as assinaturas do seu ID Apple no iOS

No ano passado, explanamos como visualizar e cancelar assinaturas do seu ID Apple no iOS, no macOS/PC e no tvOS. Como sabemos, as assinaturas são cobradas recorrentemente, por isso, é importante ter à mão o controle e gerenciá-las de acordo com a sua necessidade.

Pensando nisso, a Apple facilitou o acesso às assinaturas com uma pequena atualização no iOS que tornou esse processo mais simples. Mais precisamente, agora é possível visualizar o link “Gerenciar Assinaturas” diretamente da tela do seu ID Apple na App Store, como notou o editor-chefe do MacStories, Federico Viticci.

Para verificar a mudança e acessar suas assinaturas ativas/expiradas, basta seguir estes passos:

Abra a App Store no iPhone ou no iPad; Toque no ícone do seu perfil, no canto superior direito da tela; Selecione “Gerenciar Assinaturas”;

A partir daí, o método para cancelar/retomar uma assinatura continua o mesmo de antes: para encerrá-la, basta selecionar no serviço que você deseja parar de assinar e tocar em “Cancelar assinatura”. No caso de assinaturas expiradas, selecione o serviço que deseja reativar e toque na melhor opção de assinatura disponível para você (ela voltará a ser cobrada recorrentemente).

Vale ressaltar que o novo link para gerenciar assinaturas está disponível apenas para usuários que estão rodando o iOS 12.1.4 ou superior (incluindo versões beta). Para aqueles que possuem uma versão anterior do iOS, o gerenciamento de assinatura exige uma etapa extra ao tocar no ícone do perfil do ID Apple na Store, como explicamos no nosso tutorial.