Chrome 73 aterrissa com suporte ao Modo Escuro do macOS Mojave

Em testes públicos desde meados de dezembro passado, o Modo Escuro finalmente aterrissou de forma oficial no Google Chrome.

Após meses de testes, o Google promoveu hoje a versão 73 do seu navegador ao canal estável e trouxe, com ela, suporte nativo à interface escura do macOS Mojave. Ou seja, se você estiver usando o sistema operacional em Modo Escuro, o Chrome agora respeitará tal opção automaticamente.

A interface foi bem polida desde os primeiros testes beta, porém vale notar que o Modo Escuro compreende apenas a estrutura básica do browser. Ou seja, se você abrir a tela de preferências dele, por exemplo, tudo ainda fica com cores claras — o que não é lá um problema enorme, já que não é algo que se mexe todo dia.

O Chrome 73 vem ainda com boas novidades para desenvolvedores, novo recurso de agrupamento de abas, suporte para teclas de mídia e Picture-in-Picture (PiP) automático em certos sites, além de inúmeras correções de segurança.

O Google Chrome está disponível para download em seu site oficial ou, para quem já tem ele instalado, basta ir no menu Chrome » Sobre o Google Chrome para forçar o update.

via MacRumors