Depois de 18 anos, CorelDRAW ganha nova versão para macOS

O CorelDRAW é um dos principais softwares utilizados por profissionais de design, projeto e ilustração ao redor do mundo, mas ele está há nada menos que 18 anos longe da plataforma favorita de grande parte desses usuários: a última versão dele para macOS foi lançada em um longínquo 2001. Agora, seu aguardado(?) retorno finalmente está entre nós.

A CorelDRAW Graphics Suite 2019 já está disponível para computadores da Maçã, e consiste num conjunto completo de aplicativos para todas as necessidades: temos o software principal de ilustração CorelDRAW, o Photo-Paint (para edição de imagens), o Font Manager (para administração de fontes) e o AfterShot 3 HDR (processador de imagens em formato RAW).

A suíte tem os mesmos recursos da sua contraparte para Windows, mas com um design repensado para não parecer fora de lugar no macOS; temos aqui integração com todas as características do mundo Mac, como um Modo Escuro próprio, suporte à Touch Bar e ao macOS Mojave. Usuários de longa data do software no Windows, de qualquer forma, não sofrerão para se adaptar ao novo ambiente, que tem suas ferramentas e comandos em seus lugares habituais.

Em termos de novidades para a versão 2019, a Corel põe bastante ênfase em uma específica: uma nova experiência de desenho vetorial chamada LiveSketch, que utiliza uma rede neural para tornar os comandos mais precisos e os desenhos mais naturais.

O CorelDRAW está disponível gratuitamente na Mac App Store, mas requer uma assinatura de R$76,90 mensais ou uma anual de R$749,90 para funcionar. Já a CorelDRAW Graphics Suite 2019 pode ser baixanda pelo site oficial e custa R899 (assinatura anual) ou R$2.399 (compra única). É possível testar os apps por duas semanas antes de tomar qualquer decisão.

Quem está feliz?

dica do Cadu Carvalho