Niantic divulga as primeiras informações do jogo Harry Potter: Wizards Unite

Fãs do universo mágico de “Harry Potter” que estão ansiosos pelo lançamento do próximo jogo mobile da saga (eu incluso): a espera ainda não acabou, mas a Niantic, desenvolvedora do game Harry Potter: Wizards Unite, forneceu alguns detalhes que certamente deixarão os usuários ainda mais animados.

A Niantic é mais conhecida pelo sucesso com Pokémon GO, portanto, podemos esperar algumas semelhanças entre o título inspirado na franquia japonesa e o próximo jogo da saga da autora J.K. Rowling. Nesse sentido, os jogadores deverão localizar artefatos mágicos por meio da tecnologia de AR que integrará a história do jogo com o mundo real.

O game reunirá, ainda, elementos e personagens tanto da série original quanto da trilogia de “Animais Fantásticos” para contar a história de um mistério que acometeu o mundo dos bruxos, na qual os jogadores se tornarão recrutas da força-tarefa do Estatuto dos Sigilos.

Ao sair para explorar o mundo (virtual e real), o mapa revelará traços de magia que destacarão a localização dos “Foundables” (criaturas mágicas, memórias e itens presentes no mapa do jogo). Embora esses artefatos possam estar em praticamente qualquer lugar, a probabilidade de encontrá-los em locais públicos do mundo real (como parques, bancos, prédios, etc.) é ainda maior.

O objetivo do game é simples: encontrar os Foundables, mantê-los em segurança e enviá-los de volta ao mundo mágico. Para executar essas tarefas, o usuário deverá, naturalmente, conjurar diversos feitiços ao longo do caminho, além de buscar por ingredientes que poderão ser usados para preparar poções e aumentar a sua energia para lançar feitiços.

A aventura também incluirá combates que serão travados entre os jogadores quando eles visitarem locais do mundo virtual conhecidos como “fortalezas”, que abrigam os Desafios Mágicos. Além disso, a Niantic destacou que os usuários poderão participar, pela primeira vez, de uma experiência imersiva de AR de 360º em alguns pontos do jogo, como a Olivaras Varinhas.

Para tornar a experiência do jogo ainda mais próxima do jogador, ele usará dados do ambiente real do usuário para exibir alguns recursos, itens e criaturas, como lobisomens, que aparecerão com mais intensidade perto do ciclo da lua cheia.

A pré-inscrição para o jogo já começou para usuários do Android, mas os desenvolvedores disseram para os usuários do iOS também ficarem atentos. O jogo deverá ser lançado oficialmente ainda neste ano.

via 9to5Google