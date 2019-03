Slack ganha Modo Escuro no iOS; Ulysses, CleanMyMac X, Google Fotos e Tradutor também são atualizados

E chegou aquele momento que todo mundo gosta: conferir as últimas atualizações de apps relevantes e/ou populares da App Store (ou de fora dela). Vamos a elas!

Slack

Não faz nem uma semana desde que o Slack começou seus testes com um Modo Escuro em seus apps móveis, mas a mudança chegou rápido: os aplicativos para iOS e Android da plataforma de comunicação já foram devidamente atualizados com a novidade.

Para ativar o Modo Escuro no Slack no iOS, basta acessar as configurações do app no menu de três pontinhos presente no seu canto superior direito. É bom notar que, ao contrário das soluções de outros aplicativos, o Dark Mode do Slack é predominantemente cinza escuro, e não preto — o que é uma pena considerando os iPhones com telas OLED , nos quais somente o preto absoluto desliga os pixels e economiza bateria.

Segundo o Slack, os apps da plataforma para desktop também deverão ser atualizados em breve com a novidade.

Ulysses

Um dos editores de texto mais celebrados do ecossistema da Maçã ganhou novidades no iOS e — principalmente — no macOS.

Nos dispositivos móveis, o app levou o Modo Escuro, que já existia, à prévia de documentos. Também há novas opções na exportação de imagens, sendo possível especificar um título, legenda e o tamanho do gráfico no documento. O Ulysses é capaz, ainda, de exibir pequenas prévias de links de imagens.

No Mac, por sua vez, as mudanças são maiores. Além de todas as novidades citadas acima, o Ulysses para desktop tem agora um modo de tela dividida, pelo qual é possível editar dois textos ao mesmo tempo. Temos também uma nova tela para gerenciar e editar palavras-chave, bem como uma nova ferramenta de busca mais apurada e com novas opções.

O Ulysses está disponível gratuitamente na App Store e na Mac App Store; sua assinatura custa R$13 mensais ou R$103 anuais.

CleanMyMac X

O CleanMyMac X é uma das ferramentas de manutenção e limpeza mais utilizadas no Mac, e a versão 4.3 do software trouxe uma novidade que leva essa funcionalidade além: um módulo chamado Lupa de Arquivos, que ajuda o usuário a organizar o armazenamento do computador e descartar arquivos ou pastas velhos/inúteis.

A ferramenta ainda está em fase beta, mas traz opções bem robustas para exibir arquivos e pastas que você possa querer descartar. A interface é bem intuitiva, dividindo um grande círculo em vários outros coloridos, representando o que ocupa mais espaço no disco da sua máquina.

A nova versão do CleanMyMac traz ainda uma ferramenta de compartilhamento para que você mostre a seus contatos no Facebook ou no Twitter o sucesso da sua sessão de limpeza mais recente. Caso você seja assinante, a atualização pode ser aplicada agora mesmo; interessados podem obter o software no site da MacPaw por R$116,55 (referente à assinatura de um ano) ou R$350 (licença vitalícia) — ele não é vendido na Mac App Store.

Google Fotos

O popularíssimo serviço de fotos do Google finalmente adicionou integração aos Atalhos da Siri: agora, basta ir aos Ajustes do seu dispositivo e configurar os comandos para acessar suas imagens com a assistente virtual. Você pode dizer, por exemplo, “ver foto mais recente no Google Fotos” e seu pedido será prontamente atendido.

Google Tradutor

Assim como o Google Fotos, o Tradutor também ganhou integração aos Atalhos da Siri. Com isso, você pode começar uma conversa traduzida no serviço diretamente pela assistente ou pedir a tradução rápida de um termo ou frase sem nem sequer abrir o aplicativo.